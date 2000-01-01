 Пражская | Бритва барбершоп — сеть мужских парикмахерских
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Бритва Пражская

г. Москва, ул. Кировоградская, 36к2
+7(499)288-72-26
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услуги

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Стрижка
1200
1600
Хорошая мужская стрижка - результат взаимопонимания между клиентом и барбером. В сети BRITVA каждый гость особенный, поэтому наши мастера со всем вниманием подходят к процедуре вашего преображения. Для Вас нет ограничений, а для нас - нет ничего невозможного.
Стрижка Happy hours (пн-чт 12:00 - 15:00)
950
1200
пн-чт 12:00-15:00 код "HAPPY-2020-84", кроме выходных и праздничных дней. Акция не распространяется на услугу "Стрижка ножницами".
Стрижка ножницами
1600
1600
Чем стрижка на ножницах отличается от комбинированной стрижки с использованием машинки? Главное преимущество этой услуги в том, что ваша стрижка продержится не 3 недели, а 1,5 месяца. Стрижка на ножницах - лучший вариант для практичных мужчин, ценящих свое время.
Детская стрижка
900
1000
Для послушных детей от 4-х до 10-ти лет всегда открыты двери в наш барбершоп. Заботливые барберы удобно усадят вашего ребенка в наше крепкое кресло и сделают стрижку не хуже, чем у папы или любого модного парня. С BRITVA вы всегда будете спокойны за своего ребенка, потому что наши мастера всегда начеку, когда ваши малыши гиперактивны.
Студенческая стрижка
990
1360
Стрижка машинкой (одна/две насадки)
600
800
Классическая стрижка машинкой делается с двумя насадками, без использования дополнительных инструментов. Получить опрятный вид вам удастся за 20-30 минут, тогда как полноценная стрижка займет около часа. Стрижка машинкой возможна на волосах любой длины.
Бритье головы (опасной бритвой)
1200
1600
Бритье опасной бритвой примечательно тем, что, в отличие от обычного бритья станком, делается с распариванием кожи лица и гарантирует идеальную гладкость после процедуры.
Папа + сын
2000
2700
Когда нет времени пообщаться с самыми близкими, семейный поход в барбершоп может стать отличным поводом не просто постричься, но и пообщаться, выпить кофе и вместе поиграть в приставку. Мы запишем папу и сына на удобное для вас время, чтобы одновременно или по очереди сделать качественные стрижки самым сильным мужчинам семьи. Оставайтесь с нами, и BRITVA превратит рутинную процедуру в добрую традицию. Стрижки проводятся одним барбером — мы подстрижем вас по очереди. Услуга действительна для ребёнка до 10 лет.
Тонирование головы
1200
1200
На смену женской процедуре окрашивания пришло тонирование - альтернатива для мужчин. Тонирование бороды или головы не только избавит от седины, но и поможет сделать красивый ровный тон, который придаст бороде и стрижке четкости и выразительности.
Камуфляж седины
1200
1200
Камуфляж седины - это мужская процедура окрашивания седых волос, после которой вы на несколько недель избавитесь от серебристого и рыжеватого оттенка на ваших волосах.
Моделирование бороды
1000
1200
Комплексная процедура, которая погрузит Вас в сладкий сон, а пробуждение будет бодрым, как никогда. Полноценное моделирование бороды включает в себя распаривание, нанесение геля высокого качества и аккуратное скольжение острым клинком по лицу. Эта вдумчивая процедура требует высокого профессионализма мастера, поэтому в BRITVA Вы всегда будете уверены в хорошем результате.
Стрижка бороды и усов
600
800
Подравнять усы и бороду, избежав длительной процедуры распаривания? Возможно! Запишитесь на стрижку бороды и усов, и Вы больше не будете походить на жителя дикого леса. Барберы в BRITVA придадут форму вашей бороде и усам быстро и качественно.
Королевское бритье (опасной бритвой)
1200
1600
Королевское бритье предназначено для тех, кто решился избавиться от бороды и щетины. Для идеально гладкого лица барберы скользят опасной бритвой как по росту волос, так и против, предварительно распарив кожу. Процедура занимает около часа, но результат впечатляющий.
Тонирование бороды
800
800
Тонирование бороды - услуга окрашивания бороды, после которой волосы приобретут красивый ровный тон, а окантовка станет более выраженной. Процедура подойдёт тем мужчинам, у которых проявляется седина или неравномерности в цвете.
Воск уши + нос
300
300
Воск комплекс
500
500
Забыть о нежелательной растительности поможет комплексная процедура по удалению волос воском. В нашей сети мастера наносят воск на шею, щеки, уши и нос и резким движением избавляют вас от раздражающего волосяного покрова более, чем на две недели. Услуга предназначена для выносливых мужчин, которые не боятся боли и следят за собой.
Hair tattoo
300
300
Услуга HAIR TATTOO - это воплощение любой Вашей фантазии в стрижке руками наших барберов: от консервативных полосок до самых диких рисунков, какие только могу прийти в вашу творческую голову. Главное - правильно сформулировать свою идею и условиться с мастером о ее воплощении.
BLACK MASK
1000
1000
Окунитесь в ритуал очищения лица с черной маской от BRITVA. Черная маска - это комплексная процедура с распариванием и скрабированием, благодаря которой ваша кожа снова станет здоровой и отдохнувшей. Забудьте о суете и получите настоящее удовольствие от процесса.
Укладка без стрижки
400
400
Укладка без стрижки - процесс фиксации волос с помощью стайлингов и расчески, без использования инструментов для стрижки.
Окантовка головы
400
400
Окантовка головы - архитектура и контур вашей стрижки на височной, лобовой и затылочной части.
подарочные сертификаты
кто такой топ-барбер?

ТОП-БАРБЕРЫ BRITVA — высшая степень эволюции любого барбера в городе.

Комбинация вкуса и таланта, закрепленная многолетним опытом позволит вам получить услугу высочайшего качества от барбера, неоднократно повышавшего свою квалификацию и прошедшего единую сертификацию BRITVA.

лояльность
Каждая 10 стрижка в подарок!
гарантия
не понравилась стрижка? не возьмем денег!

наша бритва

г. Москва, ул. Кировоградская, 36к2
+7(499)288-72-26
Карта
БРИТВА на Пражской - еще один барбершоп от Алеси, Леши и Саши, самых любящих свою работу владельцев нескольких филиалов нашей сети. На этот раз ребята открыли очередной большой барбершоп, который не уступает в своих масштабах BRITVA на Измайловской и может претендовать на звание флагманского. Барбершоп находится на Кировоградской улице, дом 36к2, в сердце района Чертаново Центральное, где много хороших и уютных домов, а также есть бесплатная парковка для автомобилей. Рядом находятся Детский центр “Зеленый берег” и Акваклуб “Nemo”, в пяти минутах ходьбы от торгово развлекательного центра Колумбус (ТРЦ Columbus), которые помогут Вам сориентироваться, если у Вас возникли сложностью с поиском нашего филиала. Помимо качественных мужских стрижек и моделирования бороды, здесь работает тату мастер.
Владельцев филиала можно встретить в BRITVA часто, и у них есть множество историй о том, как сложно, но интересно развивать свой бизнес с нуля. О том, как они мечтали открыть филиал именно в Чертаново, не важно в Чертаново Южное, в Чертаново Северное или в Чертаново Центральное. Администраторы Костя и Саша с радостью проведут Вам экскурсию по барбершопу. С удовольствием расскажут Вам о всех наших услугах : черная маска, королевское бритьё, hair tattoo, удаление волос воском, моделирование бороды, а так же всё про мужские стрижки. С удовольствием поведают знания о профессиональной мужской косметике не только для головы, но и просветят по грумингу бороды. Вы спросите, а что мы можем предложить юным джентельменам? Лучшие детские стрижки любой сложности в районе Чертаново возле метро Пражская именно у нас. Стало интересно? Тогда ждем у нас в БРИТВА.
6

кресел

6

барберов

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команда

Рыбка

команда
назад

Рыбка

Прошёл путь от администратора до руководителя филиала Бритва Пражская. Невероятно активный человек с морем позитивных эмоций и стремлений. Заряжает положительной энергией на целый день и делает шикарный кофе. Саша - неугомонный аналитик и самый дисциплинированный сотрудник в нашем барбершопе. Обожает бренд BRITVA за возможность постоянного личностного роста и развития, за атмосферу позитива и работу в команде профессионалов. В свободное время занимается спортом и фанатеет от напитка Mountain Dew.

Руслан

команда
назад

Руслан

В жилах Руслана течет турецкая кровь, что с детства повлекло за собой тягу к острым предметам, особенно к опасным бритвам. С 14 лет активно тренируется в ремесле брадобрейства. Хороший мастер моделирования бороды и королевского бритья. До BRITVA работал в разных сферах, но нереализованные амбиции и склонность к творчеству не давали покоя и все-таки взяли верх. В свободное от работы время обожает готовить, т.к. есть опыт работы профессиональным поваром. С легкостью сделает тебя стильным и более уверенным в себе.

Саша

команда
назад

Саша

Очень веселый и умный администратор, который заряжает своей энергией окружающих. Получил экономическое образование и успел поработать год в банке, но понял, что это не приносит ему удовольствия и выбрал BRITVA. Обожает кататься на доске в свободное от работы время. Предложи ему поиграть в PlayStation - и он непременно составит тебе компанию. Увлекается футболом, стараясь не пропустить ни одного интересного противостояния.

Юра

команда
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Юра

Интересный человек интересен во всем. Юра - творческая личность и свои таланты он воплощает в креативных рисунках на стенах и одежде, ловко рифмует словами, составляя их в целые произведения искусства. Обожает качественный рэп. До BRITVA работал в джаз-клубе Алексея Козлова. Нашу сеть выбрал из-за прекрасной атмосферы и дружелюбного коллектива.  Приятный собеседник, который поддержит любую тему для разговора, т.к. Юра любит новые знакомства и интересных людей.

Джонни

команда
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Джонни

В сферу барберинга пришёл с ранних лет , потому что всегда хотел делать людей красивыми, как в голливудских фильмах.Убеждён, что стрижка меняет образ и иногда судьбу человека, поэтому если хотите поэкспериментировать со своим стилем и попробовать что-то новое - смело записывайтесь к нему на помпадур, британку, кроп или классические услуги, например, моделирование бороды и удаление волос воском.Поддерживает настоящие мужские интересы: любит бои без правил, бокс, а также футбол, особенно футбольный клуб «Барселона».

Рома

команда
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Рома

Еще один классный барбер в команде Бритва барбершоп на метро Пражская. Добрый и открытый парень, который любит делать качественные детские и мужские стрижки (особенно кроп). С радостью подскажет, как отрастить такую же шикарную бороду, как у него, а так же как правильно за ней ухаживать. Любит наш барбешоп за невповторимую мужскую атмосферу, а сам район Чертаново Центральное за добрых и отзывчивых людей. Свободное время уделяет единоборствам и обожает футбол. После того, как стал работать в BRITVA Пражская, стал следить за ФК «Чертаново» и футбольной школой «Чертаново», ведь уже многие воспитанники стригутся именно у него.

Эд

команда
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Эд

Душа компании и самый добродушный барбер нашего коллектива. Эд работает в Бритве на Пражской с самого её открытия и за это время успел занять позицию старшего барбера. В своё время был фельдшером, но переключился на ножницы, чтобы дарить людям стильные мужские стрижки и приводить их бороды порядок. Постоянно развивает свои навыки и совершенствует мастерство, посещая различные мастер-классы. Отлично делает кроп, любит текстурные стрижки и укладки: они добавляют индивидуальности человеку. Много читает и может поддержать любую беседу. Эд многогранный человек и в свободное от стрижек время развивает свой небольшой бренд с по изготовлению поясных сумок.

Якуб

команда
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Якуб

Выбрал BRITVA из-за всякой узнаваемости бренда и хорошего отношения к сотрудникам, а еще из-за достойной зарплаты. Обожает hair tattoo и BLACK MASK, поэтому делает эти услуги с особенной любовью. Стреляет по фану в жизни и рубится в компьютерные игры в виртуале.

Саша

команда
назад

Саша

До BRITVA руководил рестораном и был директором. Там же приобрёл большое количество профессиональных навыков, как в управлении персоналом, так и бизнесом в целом. Считает, что никогда нельзя стоять на месте, поэтому принял решение расти и развиваться дальше, но уже в качестве предпринимателя. В людях ценит честность и открытось, ненавидит ложь. Обожает живое общение, так как оно заряжает его силами. Смотрит на жизнь с умеренным позитивом и считает, что нет неразрешимых проблем. В BRITVA привлекает в первую очередь команда, а также возможность завоевать рынок барбершопов в России и за её пределами.

Стас

топ-барбер
команда
назад

Стас
топ-барбер

Александр
открылись 13.04 2019
B O S S
Разложи свою мечту на небольшие цели, и тогда тебе не нужно будет карабкаться по отвесной скале, а лишь придется идти вверх по выстроенным ступенькам.

Есть что предложить или на что пожаловаться? Пиши мне напрямую на почту

britva.prazhskaya@yandex.ru
присоединяйся к дружной команде britva!
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