Бритва Пражская
г. Москва, ул. Кировоградская, 36к2
ТОП-БАРБЕРЫ BRITVA — высшая степень эволюции любого барбера в городе.
Комбинация вкуса и таланта, закрепленная многолетним опытом позволит вам получить услугу высочайшего качества от барбера, неоднократно повышавшего свою квалификацию и прошедшего единую сертификацию BRITVA.
кресел
барберов
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Есть что предложить или на что пожаловаться? Пиши мне напрямую на почтуbritva.prazhskaya@yandex.ru