Бритва Пражская

Стрижка 1200 1600 Хорошая мужская стрижка - результат взаимопонимания между клиентом и барбером. В сети BRITVA каждый гость особенный, поэтому наши мастера со всем вниманием подходят к процедуре вашего преображения. Для Вас нет ограничений, а для нас - нет ничего невозможного.

Стрижка Happy hours (пн-чт 12:00 - 15:00) 950 1200 пн-чт 12:00-15:00 код "HAPPY-2020-84", кроме выходных и праздничных дней. Акция не распространяется на услугу "Стрижка ножницами".

Стрижка ножницами 1600 1600 Чем стрижка на ножницах отличается от комбинированной стрижки с использованием машинки? Главное преимущество этой услуги в том, что ваша стрижка продержится не 3 недели, а 1,5 месяца. Стрижка на ножницах - лучший вариант для практичных мужчин, ценящих свое время.

Детская стрижка 900 1000 Для послушных детей от 4-х до 10-ти лет всегда открыты двери в наш барбершоп. Заботливые барберы удобно усадят вашего ребенка в наше крепкое кресло и сделают стрижку не хуже, чем у папы или любого модного парня. С BRITVA вы всегда будете спокойны за своего ребенка, потому что наши мастера всегда начеку, когда ваши малыши гиперактивны.

Студенческая стрижка 990 1360

Стрижка машинкой (одна/две насадки) 600 800 Классическая стрижка машинкой делается с двумя насадками, без использования дополнительных инструментов. Получить опрятный вид вам удастся за 20-30 минут, тогда как полноценная стрижка займет около часа. Стрижка машинкой возможна на волосах любой длины.

Бритье головы (опасной бритвой) 1200 1600 Бритье опасной бритвой примечательно тем, что, в отличие от обычного бритья станком, делается с распариванием кожи лица и гарантирует идеальную гладкость после процедуры.

Папа + сын 2000 2700 Когда нет времени пообщаться с самыми близкими, семейный поход в барбершоп может стать отличным поводом не просто постричься, но и пообщаться, выпить кофе и вместе поиграть в приставку. Мы запишем папу и сына на удобное для вас время, чтобы одновременно или по очереди сделать качественные стрижки самым сильным мужчинам семьи. Оставайтесь с нами, и BRITVA превратит рутинную процедуру в добрую традицию. Стрижки проводятся одним барбером — мы подстрижем вас по очереди. Услуга действительна для ребёнка до 10 лет.

Тонирование головы 1200 1200 На смену женской процедуре окрашивания пришло тонирование - альтернатива для мужчин. Тонирование бороды или головы не только избавит от седины, но и поможет сделать красивый ровный тон, который придаст бороде и стрижке четкости и выразительности.